Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı

04.12.2020 11:42
Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı, System.String[]

Son dakika haberi... ANKARA'da oturduğu binanın bodrumunda 68 köpeği, kafeslerin içinde elverişsiz koşullarda ticari amaçla beslediği için para cezası uygulanan Cangül Ç.'den sonra kayınvalidesi Fatma Ç.'nin de köpekleri uygunsuz koşullarda beslediği ortaya çıktı.

ANKARA'da oturduğu binanın bodrumunda 68 köpeği, kafeslerin içinde elverişsiz koşullarda ticari amaçla beslediği için para cezası uygulanan Cangül Ç.'den sonra kayınvalidesi Fatma Ç.'nin de köpekleri uygunsuz koşullarda beslediği ortaya çıktı. Fatma Ç.'nin evine yapılan polis baskında 9 köpek ve 6 kediye el konulurken, kadına da para cezası uygulandı.

Keçiören ilçesinde bulunan binanın bodrum katında kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda beslenen 23'ü yavru 68 köpek tespit edildi. Sesleri çıkmaması için ses telleri kesildiği iddia edilen ve ticari amaçla beslenen köpeklere, önceki gün yapılan baskında el konularak Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim edildi. Köpeklerin sahibi Cangül Ç.'ye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5'inci Maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplam 12 bin 308 TL ceza uygulandı.

KAYINVALİDENİN EVİNE BASKINOlayla ilgili inceleme başlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverler ile yaptıkları görüşmelerde Cangül Ç.'nin kayınvalidesi Fatma Ç.'nin de aynı şekilde evinde uygunsuz koşullarda köpek beslediğini belirledi. Dün akşam Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Keçiören Belediyesi ekipleri, polis eşliğinde Fatma Ç.'nin evine baskın yaptı. Evde, ticareti yapılmak üzere uygunsuz koşullarda üretildiği belirlenen 7'si gebe, 2'si yavru 9 köpek ve 6 kedi bulundu. Ses çıkarmamaları için ses telleri kesildiği ileri sürülen hayvanlar, belediyenin hayvan barınağına götürülerek gözlem altına alındı. Fatma Ç.'ye de hayvan başına 181 TL olmak üzere 2 bin 715 TL para cezası uygulandı.'SES TELLERİNİN KESİLMİŞ OLDUĞUNU GÖRDÜK'Polis baskınına eşlik eden Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, uzun uğraşlar sonucu tespit edilen kaçak üretim ağının ikinci ayağının da çökertildiğini söyledi. Danacıoğlu, merdiven altı üretim ile uzun yıllardır mücadele verdiklerini belirterek, "Hayvanlar apartman dairesinde olduğu için ses tellerinin kesilmiş olduğunu ve bundan dolayı havlayamadıklarını gördük. Hiç köpek sesi duymadık. Hepsi cins ve üretime tabi olan hayvanlar. Hayvanseverler lütfen buralardan almasın. Barınaklar sizlere muhtaç canlarla dolu. Lütfen satın almayın, sahiplenin. Merdiven altı üretim sizler satın aldıkça daha da fazla artacak ve böyle vahşet verici durumlarla karşılaşacağız" dedi. 'EZİYET' SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Öte yandan hem Cangül Ç., hem de Fatma Ç. hakkında, köpeklerin ses tellerinin kesildiğinin raporla tespit edilmesi halinde 'hayvanlara eziyet' suçundan suç duyurusunda bulunularak soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı
Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı
Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı
Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı
Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı
Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı
Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı
Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı
Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı
Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı

Para Cezası, Ankara, Polis, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı - Son Dakika


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