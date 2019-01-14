Ankara'da Apartmanın En Üst Katındaki İş Yerinde Yangın
28 dakika önce
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir apartmanın en üst katındaki iş yerinde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.
Ankara
'nın Çankaya
ilçesindeki bir apartmanın en üst katındaki iş yerinde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.
Olay, saat 21.30 sıralarında Çankaya Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanın en üst katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
erlerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri de caddeyi bir süreliğine araç trafiğine kapattı.
Yangın, maddi hasara yol açarken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:49 Kaynak: DHA
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