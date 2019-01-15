Son Dakika Haberleri: Ankara'da Apartmanın En Üst Katındaki İş Yerinde Yangın

Ankara'da Apartmanın En Üst Katındaki İş Yerinde Yangın

41 dakika önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir apartmanın en üst katındaki iş yerinde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Ankara'da Apartmanın En Üst Katındaki İş Yerinde Yangın, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir apartmanın en üst katındaki iş yerinde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

 

Olay, saat 21.30 sıralarında Çankaya Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanın en üst katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri de caddeyi bir süreliğine araç trafiğine kapattı.

 

Yangın, maddi hasara yol açarken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Görüntü dökümü:

 

İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

 

Cadde üzerinden görüntü

 

Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

 

Yangının meydana geldiği iş yerinden görüntü

 

Genel detay - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:06 Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi

Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 00:47:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Apartmanın En Üst Katındaki İş Yerinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]