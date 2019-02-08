Son Dakika Haberleri: Ankara'da Araç Kontrolünü Kaybeden Bayan Sürücüsü 20 Mt Uçtu

Ankara'da Araç Kontrolünü Kaybeden Bayan Sürücüsü 20 Mt Uçtu

55 dakika önce

(İHA)-Ankara Keçiören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi'nin bahçesine uçtu bir kişi yaralandı.

Ankara'da Araç Kontrolünü Kaybeden Bayan Sürücüsü 20 Mt Uçtu, System.String[]
ANKARA-(İHA)- Ankara Keçiören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi'nin bahçesine uçtu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Keçiören İlçesi Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Günebakan sokakta saat 06.00 sularında Keçiören istikametinde seyreden ismi henüz belirlenemeyen bayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 06 BFC 842 plakalı aracı ile yaklaşık 20 metre yükseklikten uçtu. Kazada taklalar atarak parçalara ayrılan otomobil sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalelisi yapılan bayan sürücü, olay yerine gelen ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi'nin bahçesine uçan araç kullanılamaz hale geldi.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:29 Kaynak: İHA

Günebakan, Yeşiltepe, Keçiören, Ankara, 3. Sayfa
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