Ankara'da husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

ANKARA'da, aralarından daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ali Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren O.Ç., olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Mamak İlçesi Yeşilbayır Mahallesinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ali Yıldırım ve O.Ç., sabaha karşı yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç., yanında bulunan bıçakla Yıldırım'ı defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan şüpheli O.Ç. ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O.Ç.'nin emniyeteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.