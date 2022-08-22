Ankara'da husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

22.08.2022 18:32
Ankara'da husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

ANKARA'da, aralarından daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ali Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren O.Ç., olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.

ANKARA'da, aralarından daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ali Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren O.Ç., olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Mamak İlçesi Yeşilbayır Mahallesinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ali Yıldırım ve O.Ç., sabaha karşı yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç., yanında bulunan bıçakla Yıldırım'ı defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan şüpheli O.Ç. ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. O.Ç.'nin emniyeteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


YORUMLAR
500
Başkentteki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Başkentteki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Kaymakam Ali Yıldırım onuruna veda yemeği düzenlendi Kaymakam Ali Yıldırım onuruna veda yemeği düzenlendi
Kaynak: DHA

Ali Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:32:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement