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Ankara'da aranan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Ankara'da aranan 5 kişi yakalandı

02.02.2022 18:48
Ankara'da aranan 5 kişi yakalandı

ANKARA'da, hırsızlık, yaralama ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ANKARA'da, hırsızlık, yaralama ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1- 29 Ocak 2022 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 5 kişi yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 'Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.C.A. Beypazarı ilçesinde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. Çubuk ilçesinde, 'kasten yaralama' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., 'bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. yakalanıp Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sincan, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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