Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı - Son Dakika

Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı

6 saat önce

Ankara'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Samsun'da gözaltına alındı.

Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı, System.String[]

Ankara'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ankara'da adli makamlarca 2 ayrı yakalama kararı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken ihraç edilen M.B'yi yakaladı.

ByLock kaydı bulunan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.

Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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