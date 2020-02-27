Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı - Son Dakika

Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı

6 saat önce

Ankara'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, gözaltına alındığı Samsun'da tutuklandı.

Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı, System.String[]

Ankara'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, gözaltına alındığı Samsun'da tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında Ankara'da adli makamlarca 2 ayrı yakalama kararı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken ihraç edilen M.B'yi yakaladı.

ByLock kaydı bulunan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Ankara'daki adli makamlarca tutuklandı.

Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın maaş konuşması, sosyal medyada gündem oldu
Bülent Arınç, Melih Gökçek ile yaşadığı "parsel parsel" polemiği hakkında konuştu: Benim parsel numarası vermeme gerek yok Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:07:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]