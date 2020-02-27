Ankara'da aranan FETÖ/PDY şüphelisi eski daire başkanı hücre evinde yakalandı - Son Dakika

Ankara'da aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, gözaltına alındığı Samsun'da tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında Ankara'da adli makamlarca 2 ayrı yakalama kararı olan, Gençlik ve Spor Bakanlığında daire başkanı olarak görev yaparken ihraç edilen M.B'yi yakaladı.

ByLock kaydı bulunan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Ankara'daki adli makamlarca tutuklandı.