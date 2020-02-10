Ankara'da aranan şahıs Ürgüp'te yakalandı - Son Dakika

Ankara'da aranan şahıs Ürgüp'te yakalandı
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Ankara adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
Ankara adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Ankara adli makamlarınca hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçundan aranan S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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