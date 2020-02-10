Ankara'da aranan şahıs Ürgüp'te yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da aranan şahıs Ürgüp'te yakalandı - Son Dakika

Ankara'da aranan şahıs Ürgüp'te yakalandı

6 saat önce

Ankara adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı.

Ankara'da aranan şahıs Ürgüp'te yakalandı, System.String[]

Ankara adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Ankara adli makamlarınca hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçundan aranan S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Ankara, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:33 Kaynak: İHA
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