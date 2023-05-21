14 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü

21.05.2023 14:55

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde parkta tartıştığı 14 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklanan 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan çocuğu yapılan çalışmayla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da sabah okulda kavga eden iki öğrenci okuldan sonra saat 17.00 sıralarında Şafak Parkı'nda buluşmak üzere sözleşti.

Tartışma kana bulandı! Öldüren 14, hayatını kaybeden ise 13 yaşında

4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aralarında çıkan tartışma sonucu 14 yaşındaki U.B evden bıçak getirerek M.E.A'yı 4 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışma kana bulandı! Öldüren 14, hayatını kaybeden ise 13 yaşında

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. U.B. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Ankara, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü - Son Dakika


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