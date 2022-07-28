13 yıldır borcunu ödemediği için arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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13 yıldır borcunu ödemediği için arkadaşını öldürdü

28.07.2022 12:41
13 yıldır borcunu ödemediği için arkadaşını öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde arkadaşı İlhami Topçu'yu öldüren Abdulhakim Etike'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Etike, 13 yıldır borcunu ödemediği için Topçu'yu öldürdüğünü ifade etti.

Geçen yıl 23 Eylül'de Altındağ ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana gelen olayda İlhami Topçu (55), cadde üzerinde park ettiği otomobilinde Abdulhakim Etike (52) tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından kaçan Etike, polisin çalışması sonucu yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak, Etike hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Abdulhakim Etike'nin ifadesine de yer verildi. Etike ifadesinde, İlhami Topçu'yu öldürdüğünü itiraf ederek, şöyle dedi:

"BORCUNU VERMEYEREK BENİ ÇOK OYALADI"

"13 senedir bana borcu vardı. Ölen şahsa bir daire parası vermiştim. Daire Mamak ilçesindeydi. Üzerimden çıkan senedi borcunu ödemediği için bana vermişti. İlhami Topçu, borcunu vermeyerek beni çok oyaladı. Birkaç kez kendisi ile görüştüm. Bana borcunu taksit taksit vereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Kendisinden senet istedim. Olay günü yine buluştum. Beni 4-5 farklı yere çağırdı. En son olayın olduğu yerde aracı ile durduk. Yine tartışmaya başladık. Ben senedin işime yaramayacağını söyledim. Bunun üzerine 'Benim işim var, seninle uğraşamam' diyerek küfür etti. Ben bu esnada kendimi kaybettim, aracın içerisinden çıkarken iki el ateş ettim."

Arkadaşını öldüren sanık, kendisini bu sözlerle savundu: 13 yıldır borcu vardı
Arkadaşını öldüren sanık, kendisini bu sözlerle savundu: 13 yıldır borcu vardı
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Kaynak: DHA

İstanbul Caddesi, Ankara, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yıldır borcunu ödemediği için arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 13 yıldır borcunu ödemediği için arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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