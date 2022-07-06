İddianameye göre, 13 Nisan 2020'de buluşan Kadir Ç. ve Hasan K, bir süre sonra araçla İmrahor Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da arkadaşını boynundan yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika

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