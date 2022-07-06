Ankara'da arkadaşını boynundan yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
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Ankara'da arkadaşını boynundan yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

06.07.2022 17:55
Ankara'da arkadaşını boynundan yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Ankara'da ormanlık alana birlikte gittiği arkadaşını arkasından saldırarak bıçakla boynundan yaralayan sanık, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da ormanlık alana birlikte gittiği arkadaşını arkasından saldırarak bıçakla boynundan yaralayan sanık, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir Ç. ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, önceki celse savcının esas hakkındaki görüşünü sunduğunu belirterek, sanığa son savunmasını yapması için söz verdi.

Önceki beyanlarını yinelediğini belirten Kadir Ç, mağdura yönelik kasten bir eyleminin olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Sanık avukatının beyanının ardından Mahkeme Başkanı Karaca, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

İddianame

İddianameye göre, 13 Nisan 2020'de buluşan Kadir Ç. ve Hasan K, bir süre sonra araçla İmrahor Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Kadir Ç, burada ihtiyacını gidermek için araçtan inen Hasan K'ye arkadan yaklaşarak, bıçakla boynundan yaraladı. Ardından olay yerinden kaçan Kadir Ç, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda, müşteki Hasan K'nin, "kişinin yaşamını tehlikeye sokacak, basit tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek" durumda yaralandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da arkadaşını boynundan yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da arkadaşını boynundan yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
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