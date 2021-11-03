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Ankara'da arkadaşını öldürüp ihbarda bulunan zanlı Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika

Ankara'da arkadaşını öldürüp ihbarda bulunan zanlı Kırıkkale'de yakalandı

03.11.2021 14:54
Ankara'da arkadaşını öldürüp ihbarda bulunan zanlı Kırıkkale'de yakalandı

Ankara'da ev arkadaşını bıçakla öldürüp 112'yi arayarak ihbarda bulunan zanlı, Kırıkkale'de yakalandı.

Ankara'da ev arkadaşını bıçakla öldürüp 112'yi arayarak ihbarda bulunan zanlı, Kırıkkale'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde bir iş yerinde alkol alan Hakan Erdoğuş ile arkadaşı E.M, bir süre sonra tartışmaya başladı. Mekandan ayrılarak birlikte yaşadıkları Mamak ilçesi Hürel Mahallesi 12. Sokak'taki daireye gelen iki arkadaş, evde de tartışmaya devam etti.

Tartışma sırasında E.M, evde bulunan bıçakla arkadaşı Erdoğuş'u yaraladı. Olayın ardından evden kaçan E.M, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak suçunu itiraf etti.

İhbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve sağlık ekipleri, adrese gittiklerinde Erdoğuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis, yürüttüğü çalışma sonucu Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde olduğunu tespit ettiği katil zanlısı E.M'yi dün düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'da arkadaşını öldürüp ihbarda bulunan zanlı Kırıkkale'de yakalandı
Ankara'da arkadaşını öldürüp ihbarda bulunan zanlı Kırıkkale'de yakalandı

Kırıkkale, Ankara, Alkol, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da arkadaşını öldürüp ihbarda bulunan zanlı Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da arkadaşını öldürüp ihbarda bulunan zanlı Kırıkkale'de yakalandı - Son Dakika
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