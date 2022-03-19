Ankara'da arkadaşını silahla vuran cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşını başından silahla vuran cinayet zanlısı çıkarıldığı nöbetli mahkemece tutuklandı.

Olay 15 Mart Salı günü Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Mahallesi'nde bulunan bir şarküteride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Recep D. Arkadaşı Gökhan Y.'nin çalıştığı şarküteriye geldi. İkili bir süre sohbet ettikten sonra aralarında tartışma çıktı. Bunu üzerine Gökhan Y. tabancısını aldı ve Recep D.'in başına ateş etti. Zanlı Gökhan Y.'nin arkadaşını vurduktan sonra çevredeki vatandaşlara "Recep'in intihar ettiğini söyleyin" dediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Recep D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası Gökhan Y. gözaltına alındı ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ANKARA