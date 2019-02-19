Ankara'da, Arsada Erkek Cesedi Bulundu
20 dakika önce
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Ünal S.'nin (48) arsada cesedi bulundu.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Ünal S.'nin (48) arsada cesedi bulundu. Ünal S.nin, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Sokullu Semti Mimar Caddesi ile Niyet Sokak'ın kesiştiği noktada, arsada erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp çevrede inceleme yaptı. Cesedin, evli ve 1 çocuk babası Ünal S.'ye ait olduğu belirlendi. İlk incelemede, Ünal S.'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Olay yerine gelen yakınları, Ünal S.'nin beraberindeki T.Y. isimli kadınla gece geç saatlerde bindikleri taksinin şoförü ile kavga ettiğini ileri sürdü. Ünal S.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:17 Kaynak: DHA
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