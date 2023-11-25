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Ankara'da yine komşu katliamı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ankara'da yine komşu katliamı: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'da geçtiğimiz günlerde 5 kişilik ailenin komşu tarafından tüfekle katledilmesinin ardından benzer bir olay daha yaşandı. Keçiören ilçesinde asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle komşular arasındaki tartışmada baba-oğul olan 2 kişi tüfekle öldürülürken, 2 kişi de yaralandı.

25.11.2023 - 14:59,  Güncelleme: 16:06
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Ankara'da Hüseyin Alkan (59), asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Uğur Şahan (48) ve oğlu Mehmet Ali Şahan'ı (15) tüfekle vurarak öldürdü, eşi Sevda Şahan ile yönetici Sema Taşkıran'ı (46) yaraladı. Olayın ardından elinde tüfekle binaya girerken kameraya yansıyan Hüseyin Alkan, gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi, 1409 Sokak'ta meydana geldi. Şahin apartmanında oturan Hüseyin Alkan, binadaki asansörün tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle daha önce de arasında husumet bulunan apartman yöneticisi Sema Taşkıran ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Hüseyin Alkan, asansörü tamir etmeye çalışan üst kat komşusu Uğur Şahan ile oğlu Mehmet Ali Şahan'a bina içinde ateş etti. Alkan, binadan çıkarak kaçmaya çalışan Sevda Şahan ve yönetici Sema Taşkıran'a da peşlerinden gidip sokak ortasında ateş etti. 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uğur Şahan ve oğlu 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şahan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaralanan Sevda Şahan ve Sema Taşkıran ise ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından elinde av tüfeği ile binaya girerken cep telefonu kamerasına yansıyan Hüseyin Alkan, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

2 GÜN ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Başkent'te iki gün önce de, altlı üstlü oturan komşular arasında 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada 72 yaşındaki kişi, aynı aileden ikisi çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldürmüştü.

Kaynak: DHA

Hüseyin Alkan, Ali Şahan, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yine komşu katliamı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da yine komşu katliamı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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