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Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1763 kişiden 344'ü tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1763 kişiden 344'ü tutuklandı

14.02.2022 11:37
Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1763 kişiden 344'ü tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1763 kişi yakalandı.

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1763 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokaklar ve umuma açık yerlerde, 27 Ocak-10 Şubat arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 491 bin 100 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1763 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 344'ü tutuklandı.

Kontrol edilen 214 bin 737 otomobilden 12'sinin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 35 motosiklet ve 23 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 725 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 1046 paket kaçak sigara, 35 kurusıkı tabanca, 64 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 725 fişek, 29 belgesiz av tüfeği ile 48 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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Pursaklar, Altındağ, Ankara, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1763 kişiden 344'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1763 kişiden 344'ü tutuklandı - Son Dakika
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