Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 419 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 419 kişi tutuklandı

30.03.2022 13:24
Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 419 kişi tutuklandı

Ankara'da 10-24 Mart tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 23 kişiden 419'u tutuklandı.

Ankara'da 10-24 Mart tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 23 kişiden 419'u tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-24 Mart tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan asayiş uygulamalarında 541 bin 100 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek gözaltına alınan 2 bin 23 şahıstan 419'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 312 bin 253 araçtan 18'inin çalıntı olduğu belirlenirken, 71 motosiklet, 44 modifiyeli araç ve 2 bin 245 şahsa Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada 3 bin 299 adet kaçak bandrolsüz sigara, 45 adet kurusıkı tabanca, 65'i ruhsatsız 75 adet tabanca, 669 adet değişik çaplarda fişek, 33'ü belgesiz 34 av tüfeği ve 100 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Ankara, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 419 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 419 kişi tutuklandı - Son Dakika
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