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Ankara'da asayiş uygulaması

1 saat önce

Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik 50 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik 50 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 500 polisin katılımıyla Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde 2 bin kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Ayrıca uygulama kapsamında denetlenen 50 iş yerinden 30'una adli ve idari yönden cezai işlem yapıldı.
Ankara'da asayiş uygulaması
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:00 Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Servet Yılmaz, Ankara, Güncel
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