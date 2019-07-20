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Ankara'da asayiş uygulaması

54 dakika önce

Başkentte, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara'da asayiş uygulaması, System.String[]
Başkentte, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 500 polisin katılımıyla, Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki eğlence mekanlarına asayiş uygulaması yapıldı.
Denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda ruhsatsız işyeri de kapatıldı. Vatandaşların kimliğini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan kişileri gözaltına aldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Servet Yılmaz, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:11 Kaynak: AA
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