Ankara'da asayiş uygulaması
54 dakika önce
Başkentte, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:11 Kaynak: AA
Başkentte, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ankara
İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz
'ın talimatıyla eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
koordinesinde 500 polisin katılımıyla, Altındağ
ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki eğlence mekanlarına asayiş uygulaması yapıldı.
Denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda ruhsatsız işyeri de kapatıldı. Vatandaşların kimliğini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan kişileri gözaltına aldı.
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