Ankara'da Aspava'nın Kerameti Ne?
40 dakika önce
Selam gençler!
Selam gençler!
Yeni konsept, yeni bir video, bir tebrik beğeninizi alırım! Ankara
'lıların anlata anlata bitiremedikleri bu aspava'nın kerameti neymiş? İzleyin bakalım.
İyi eğlenceler!
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:00 Kaynak: Youtube
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