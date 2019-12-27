Ankara'da 'atatürk garnizon koşusu' yapıldı-2 - Son Dakika

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Ankara'da 'atatürk garnizon koşusu' yapıldı-2
6 saat önce
Ankara'da 'Atatürk Garnizon Koşusu' yapıldı-2(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
Ankara'da 'Atatürk Garnizon Koşusu' yapıldı-2
(Tür: Ankara)
Son Dakika Libya'nın Ankara Büyükelçisi: "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var" Mansur Yavaş hakkındaki dava Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü