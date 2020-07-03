Ankara'da, atık kağıt deposunda yangın - Son Dakika

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, bir iş yerinin atık kağıtlarının depolandığı alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Macun Mahallesi 204'üncü Cadde'de bulunan bir iş yerinin atık kağıtlarının depolandığı alanda, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alandan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine ulaşan itfaiye erleri alevlere müdahale ederken zaman zaman meydana gelen patlamalar endişe yarattı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Çevrede endişe yaratan yangında, yaralanan olmadı.