Ankara'da, atık kağıt deposunda yangın - Son Dakika

Ankara'da, atık kağıt deposunda yangın

Ankara'da, atık kağıt deposunda yangınANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, iş yerinin atık kağıtlarının depolandığı alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ankara'da, atık kağıt deposunda yangın

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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, iş yerinin atık kağıtlarının depolandığı alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Macun Mahallesi 204'üncü Cadde'de bulunan bir iş yerinin atık kağıtlarının depolandığı alanda, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alandan yükselen alevleri ve aralıklarla oluşan patlamaları fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine ulaşan itfaiye erleri, alevleri çevreye sirayet etmeden kontrol altına aldı. Bir süreliğine paniğe neden olan yangında, yaralanan olmadı.

Yenimahalle, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 00:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da, atık kağıt deposunda yangın - Son Dakika

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