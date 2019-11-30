Son Dakika Haberleri: Ankara'da atık toplayıcılarından Kızılay'a kan bağışı
Son Dakika Güncel Ankara'da atık toplayıcılarından Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Ankara'da atık toplayıcılarından Kızılay'a kan bağışı

6 saat önce

ANKARA'da sokak atığı toplayıcıları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Ankara'da atık toplayıcılarından Kızılay'a kan bağışı, System.String[]

ANKARA'da sokak atığı toplayıcıları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Sokak atığı toplayıcıları, iş yerlerinin bulunduğu İskitler'e gelen Kızılay otobüsünde kan bağışına destek verdi. Atık toplayıcıları, mesailerinin devam ettiği sırada kan bağışı noktasına geldi. Prosedüre uygun olarak önce bağış formu dolduran atık toplayıcıları, ardından doktorla görüştü ve kan bağışında bulundular.

'FAYDALI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK'

Sokak Atıkları Toplayıcıları Derneği (SATDER) Başkanı Recep Karaman, gün içinde yaklaşık 200 atık toplayıcısının kan bağışında bulunacağını belirtti. Atık toplayıcılarının sokakta çok zor şartlarda çalıştıklarını, günlük mesai sürelerinin 17-18 saati bulduğunu aktaran Karaman, "Zor şartlarda topladığımız atıklarla önce ailelerimizi geçindiriyoruz, sonra da çocuklarımızı okutup ülke ekonomisine, çevreye katkılar sağlıyoruz. Topladığımız atıklarla dışarıya bağımlı olduğumuz enerjide tasarruf sağlıyoruz. Dışarıya olan petrol bağımlılığını azaltıyoruz. Yılda yaklaşık 5 milyona yakın ağacı kesilmekten kurtarıyoruz. Bizim en büyük sorunumuz insanların bizi bilmemesi, tanımaması. Biz de bugün yanlış insanlar olmadığımızı topluma, ülkeye faydalı insanlar olduğumuzun bilinmesi açısından böyle bir kampanyaya destek olmak istedik.",

Arda ERDOĞAN-Selen YALAZ/ANKARA,


Karaman, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
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