Son Dakika Haberleri: Ankara'da Atıkların Yolcuğu Sergisi

Ankara'da Atıkların Yolcuğu Sergisi

1 saat önce

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye'nin düzenlediği ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından desteklenen "Sen Durdurabilirsin" dönüşüm sergisi, ziyarete açıldı.

Ankara'da Atıkların Yolcuğu Sergisi, System.String[]
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye'nin düzenlediği ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından desteklenen "Sen Durdurabilirsin" dönüşüm sergisi, ziyarete açıldı.

Kentpark AVM'deki sergide, evsel atıkların doğaya nasıl karıştığını ve sonrasında enerji üretiminin nasıl sağlandığı konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Labirent şeklinde tasarlanan sergide, atıkların ne tür işlemlerden geçtiği görsel bir şekilde anlatılıyor.

REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, AA muhabirine serginin amacının atıkların her aşamasını vatandaşlara göstermek olduğunu söyledi.

Sayman, "İklim değişikliği ve döngüsel ekonomi konusunda atık yönetimi alanında vatandaşları bilinçlendirmeye katkı sağlamak gerekiyor. Ziyaretçiler, burada atıkların bütün yolculuklarını görebilirler." dedi.

Atık yönetiminin doğru ve iyi bir şekilde yapılması halinde atıklardan üretilecek enerjinin konutlara dağıtılarak tasarruf edilebileceğini aktaran Sayman, bu konuda en önemli unsurun geri dönüşüm olduğuna değindi.

Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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