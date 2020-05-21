Ankara'da ATM'lerdeki paraları cımbızlayan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Ankara'da banka ATM'lerinin para yatırma haznelerini bozarak vatandaşların yatırdığı paraları özel olarak tasarlanmış cımbız ve aparatlarla alıp, bu yolla bankaları 400 bin lira zarara uğratan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Ankara polisi, banka ATM'lerine ilişkin gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 410 banka güvenlik kamera kaydını inceledi. Ekipler, banka ATM'lerinin para yatırma haznelerini bozarak vatandaşların yatırmış oldukları paraları özel olarak tasarlanmış cımbız ve aparatlarla ATM cihazlarından çeken E.I., R.I. ve G.Ç. isimli şahısları tespit etti. Düzenlenen operasyonla zanlılar Ulus'ta 1. Meclis karsısında bulunan ATM cihazlarından para çektikleri esnada suçüstü yakalandı. Şahısların bu yöntemle bankaları toplam 400 bin TL zarara uğrattığı belirlendi. Şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada çok sayıda ikametten çalınan takı, saat ve eşya ele geçirildi. Şahısların birçok ikamette gerçekleşen hırsızlık olaylarının da failleri oldukları anlaşıldı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)