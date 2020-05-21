Ankara'da ATM'leri cımbızlayan hırsızlara operasyon - Son Dakika

Ankara'da ATM'leri cımbızlayan hırsızlara operasyon

ANKARA - Ankara'da bulunan banka ATM'lerinin para yatırma haznelerini bozarak vatandaşların yatırdığı paraları, özel olarak tasarlanmış cımbız ve aparatlarla ATM cihazlarından çeken ve bu yolla bankaları 400 bin lira zarara uğratan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Ankara polisi, banka ATM'lerine ilişkin gelen şikayet üzerine harekete geçti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada 410 banka güvenlik kamera kaydını inceledi. Ekipler, banka ATM'lerinin para yatırma haznelerini bozarak vatandaşların yatırmış oldukları paraları, özel olarak tasarlanmış cımbız ve aparatlarla ATM cihazlarından çeken E.I. R.I. ve G.Ç. isimli şahısları tespit etti.

Düzenlenen operasyon ile söz konusu şahıslar, Ulus'ta 1. Meclis karsısında bulunan ATM cihazlarından para çektikleri esnada suçüstü yakalandı. Şahısların bu yöntemle bankaları toplam 400 bin TL zarara uğrattığı belirlendi.

Ayrıca, şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda; çok sayıda ikametten çalınan takı, saat ve eşya ele geçirildi. Şahısların, birçok ikamette gerçekleşen hırsızlık olaylarının failleri oldukları anlaşıldı.