Ankara'da Avcı Emlak Operasyonu: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Ankara'da Avcı Emlak Operasyonu: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

12.03.2022 10:02
Ankara'da Avcı Emlak Operasyonu: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara'da ev satma vaadiyle sahte emlak ofisleri açarak vatandaşları yaklaşık 3 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik "Avcı Emlak" isimli Operasyonu düzenlendi.

Ankara'da ev satma vaadiyle sahte emlak ofisleri açarak vatandaşları yaklaşık 3 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik "Avcı Emlak" isimli Operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ve Altındağ ilçelerinde emlak ofisleri açarak kendilerini emlakçı olarak tanıtan şüphelilerin ev satma vaadiyle vatandaşlardan belirli bir miktar para aldıklarını tespit etti. Suç örgütü üyeleri, vatandaşlarla birlikte satış işlemleri için gittikleri tapu müdürlüklerinde, örgüt üyesi oldukları belirlenen memurlar aracılığıyla vatandaşları oyalayarak satış işlemlerini gerçekleştirmedikleri ve paralarını geri isteyen kişileri emlak ofisinde alıkoyup darp ve tehdit ettikleri belirlendi.

Polis ekiplerinin 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında memurların da bulunduğu 39 şüphelinin 29 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira zarar uğrattıkları tespit edildi. Çete üyelerinin elde edilen paralarla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri "Avcı Emlak Operasyonu" kapsamında 36 ikamet ve 7 iş yeri olmak üzere toplam 43 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında ise 39 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt liderinin evinde tavla kutusuna saklanmış mermiler bulundu.

39 şüpheli adliyeye sevk edildi

Polis ekipleri, örgüt liderinin evinden ise tavla kutusunun içine saklanmış çok sayıda mermi buldu. Ekiplerin detaylı çalışması sonucunda ise örgüt liderinin evinde belirli bir miktar paralar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından aralarından örgütün liderleri olan Elif P. ve Eray Ö' nünde bulunduğu 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ANKARA

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ankara, Polis, Emlak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Avcı Emlak Operasyonu: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Avcı Emlak Operasyonu: 39 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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