Ankara'da AVM'de yangın paniği - Son Dakika
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Ankara'da AVM'de yangın paniği

01.04.2023 17:55
Ankara'da AVM'de yangın paniği

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ata Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatı kısmından yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek iş yerlerine sıçradı. Binada bulananlar tahliye edildi. Binanın dış cephesinde de yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevrede korkuya neden olan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.


Kaynak: DHA
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