Ankara'da Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi

15.05.2022 02:13
Ankara'da Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi

Ankara'da Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi.

Ankara'da Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi.

Avrupa Gençlik Yılı kapsamında "Umudumuz Hep Genç" sloganıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği Vişnelik Tesislerinde düzenlenen etkinliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konserde, Mercan Dede, Ceza ve Hayko Cepkin konser verdi.

Etkinliğin sonunda Mercan Dede, Ceza ve Hayko Cepkin, "Aldırma Gönül" şarkısını birlikte seslendirdi.

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Avrupa Birliği, Avrupa Günü, gençlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi - Son Dakika


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