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Ankara'da avukatlar, 15 eylül dünya temizlik günü'nde çöp topladı

1 saat önce

ANKARA Barosu avukatları, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü' nedeniyle Çankaya ilçesindeki İmrahor Deresi mevkisinde çöp topladı.

Ankara'da avukatlar, 15 eylül dünya temizlik günü'nde çöp topladı, System.String[]

ANKARA Barosu avukatları, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü' nedeniyle Çankaya ilçesindeki İmrahor Deresi mevkisinde çöp topladı.

Ankara Barosu Sosyal Sorumluluk Projeleri Kurulu, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü' nedeniyle geleceğe daha temiz bir doğa bırakmak için çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Aksu ve Ankara Barosu Sosyal Sorumluluk Projeleri Kurulu Başkanı Onurcan Yazıcı ile çok sayıda avukat katıldı. Ellerindeki çöp poşetleriyle Çankaya ilçesindeki İmrahor Deresi'ne gelen avukatlar, saatlerce çöp topladı. Yaklaşık 50 poşet çöp toplayan avukatlar, önümüzdeki günlerde de Eymir Gölü'nde de temizlik çalışması yapacaklarını söyledi.

Çankaya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:39 Kaynak: DHA
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