Ankara'da avukatlardan meslektaşları Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki - Son Dakika

Ankara Barosundan bir grup avukat, meslektaşları Dilara Yıldız'ın öldürülmesine tepki gösterdi.

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına konuşan Baro Başkanı Kemal Koranel, kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren Ankara Barosu mensuplarının, kadın cinayetinde bu kez bir meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi.

Yıldız'ın, eski nişanlısı tarafından kamuya açık bir yerde katledildiğini belirten Koranel, "Şiddet karşısında sağlam, somut ve köklü adımlar atılmaması, denetim mekanizmasının olmayışı şiddeti tırmandırmaktadır. Bugün meslektaşımızın ölümü her kesimden kadının şiddetle ve ölümle burun buruna ve korumasız olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Kadın cinayetlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayandığını ve kadınların var olma haklarının ellerinden alındığını ifade eden Koranel, şunları kaydetti:

"Devlet, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika üretmekle ve eşitsizliğe sebep olabilecek ayrımcı, aşağılayıcı her türlü eylem ve söylemin karşısında olmakla yükümlüdür. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı, kadınların içinde bulunduğu tehlikenin büyüklüğünü, şiddet vakalarının bilinçli politikaların ürünü olduğunu göstermektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için zihniyet değişiminin, kadın bakış açısının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele etmek, bugün geldiğimiz noktada daha da önem kazanmaktadır."

Açıklamanın ardından avukatlar, sloganlarla Kızılay'daki Ankara Barosu Eğitim Merkezine yürüdü.