Üye Girişi
ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2) - Son Dakika

ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

11.09.2021 03:33
ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2), System.String[]

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTIAnkara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında sürücü K.O.

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTI

Ankara'nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında sürücü K.O.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine ve yol kenarındaki levhalara çarparak ilerledikten sonra yanan şehirlerarası otobüste çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Polis, kaza sonrası Çayyolu kavşağını araç ve yaya girişine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. 20 yaralıdan 5'i olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 15 kişi de ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZAYA İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTI

Ayrıca, kazaya ilk müdahaleyi Çayyolu kavşağı üzerinde bulunan askeri tesisteki askerlerin yaptığı öğrenildi. Askerlerin, otobüsün alev aldığını görünce sağlık ve itfaiye ekipleri gelene kadar yaralıları tahliye ettikleri öğrenildi.SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, sürücü K.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)
ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)
ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)
ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)
ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)
ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)
ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)
ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2)

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Dumlupınar, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı 00:38 Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığa uğradı Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum 23:28 Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı 22:55 Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı
Terim, Yedlin'i defterden sildi! Ara transfer dönemi başlar başlamaz gönderilecek 22:14 Terim, Yedlin'i defterden sildi! Ara transfer dönemi başlar başlamaz gönderilecek Böyle sapıklık görülmedi! İçine kendi spermini doldurduğu şırıngaları kadınlara batırıyor 21:52 Böyle sapıklık görülmedi! İçine kendi spermini doldurduğu şırıngaları kadınlara batırıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz 17:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu 16:31 Son Dakika! Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 16:17 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi

Son Dakika Haberleri
19:21 Islık çalan papağan görenleri şaşırtıyor! Yoldan geçen kızlara korkutup, çay sipariş ediyor
19:20 Eğlenmeye giderken yaptığı kaza canına mal oldu! Yanındaki arkadaşı ağır yaralandı
19:13 Kara Kartal'da Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi
19:11 Plaket yerine valinin çizmelerini istedi! Erzurum Valisi Okay Memiş, çiftçiyi kırmayıp sarı çizmelerini çıkardı
18:47 Burcu Güneş'ten kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine cevap: Algı yapıyorlar
18:27 Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay halayda şov yaptı! Türk kullanıcıların yorumları güldürdü
18:22 Karşıyaka'da korkunç ölüm! 5'inci kattaki evinin balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi
17:57 Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü
17:55 Galatasaray ve Beşiktaş boşuna uğraşmış! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi
17:24 Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na geri dönecek
İspanya'nın devlet kanalında ırkçılık skandalı! Mikrofonu kapatmayan muhabirin sözleri canlı yayında duyuldu İspanya'nın devlet kanalında ırkçılık skandalı! Mikrofonu kapatmayan muhabirin sözleri canlı yayında duyuldu         
00:50
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor         
22:55
Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak         
22:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
22:07
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş         
17:01
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi         
13:52
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler         
11:17
Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı         
11:15
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 04:33:28. #1.13#
SON DAKİKA: ANKARA'DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement