Ankara'da aynı aileden 4 kişi doğalgazdan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da aynı aileden 4 kişi doğalgazdan zehirlendi - Son Dakika

Ankara'da aynı aileden 4 kişi doğalgazdan zehirlendi

6 saat önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğalgazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da aynı aileden 4 kişi doğalgazdan zehirlendi, System.String[]

Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğalgazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi 247. Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev içerisinde yaşanan gaz sızıntısından dolayı 4 kişi zehirlendi. Sızıntı sırasında gazdan etkilenen anne Özden, kızı Selver, oğlu Mahsuni Çapkın (17) ve kuzenleri Hazal Yılan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulans ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:39 Kaynak: İHA
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