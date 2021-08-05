Yenimahalle'ye bağlı Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde bulunan ayran fabrikasında, öğle saatlerinde yangın başladı. Alevleri fark eden işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangın, yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Fabrikanın dış cephesinin yandığı görüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesindeki ayran fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince yarım saatte kontrol altına alındı.

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