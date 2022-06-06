Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı ve İstiklal Şairi Ahmed Cavad doğumunun 130. yıldönümünde "İnciler Dök, Gel Yoluna" adlı konserle anıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRKSOY iş birliğinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası(CSO) Konser Salonu'nda düzenlenen konserde Ahmet Cavad'ın eserleri Azer Zeynalov, Nigar Celilova, Orhan Celilov, Heyyam Mamedov ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu tarafından seslendirildi.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da Azerbaycan Şairi Ahmet Cavad'ı anma konseri - Son Dakika

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