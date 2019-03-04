Son Dakika Haberleri: Ankara'da "Azerbaycan Yemek Günleri"

Ankara'da "Azerbaycan Yemek Günleri"

1 saat önce

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Azerbaycan Yemek Günleri" açılış kokteyli düzenlendi.

Ankara'da
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Azerbaycan Yemek Günleri" açılış kokteyli düzenlendi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ev sahipliği yaptığı kokteyle, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, büyükelçiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi İbrahim, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Azerbaycan için yabancı bir ülke olmadığını belirtti.

Azerbaycan yemeklerinin özel olduğuna vurgu yapan İbrahim, "Umuyorum sizler hafta boyunca sadece Azerbaycanlı şeflerin ellerinden Azerbaycan yemeklerinin tadına bakmayacaksınız, Azerbaycan kültürüyle de tanışacaksınız. Azerbaycan'ın kültürünü, yemeğini ve müziğini seveceğinizden hiç şüphem yok. Biz büyükelçilik olarak her zaman sizlere Azerbaycan kültürünü daha fazla tanımanız için yardımcı olacağız." dedi.

Program, Azerbaycanlı konuk s¸efler Mirmo¨vsu¨m Dadashov ve Tural Bayramov tarafından hazırlanan Azerbaycan mutfağından lezzetlerin konuklara ikram edilmesiyle son buldu.

Azerbaycan'ın geleneksel yemeklerinin tanıtılacağı Azerbaycan Yemek Günleri, pazar gününe kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:05 Kaynak: AA

Ankara, Azerbaycan, Güncel
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