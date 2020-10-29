Ankara'da Azerin ve Kıraç'tan Cumhuriyet Bayramı konseri - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Azerin ve Kıraç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Gölbaşı Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle otomobillerden izlenecek şekilde organize ettiği konser, 15 Temmuz Şehitler Anıtı karşısındaki alanda gerçekleştirildi.

İlk olarak Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in sahne aldığı konserde Kıraç da sevilen şarkılarını seslendirdi. İzleyiciler, konser boyunca otomobillerinin pencerelerinden Türkiye ve Azerbaycan bayrakları salladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 97'nci yılına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, "Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde geleceğin kapısını aralamış, vatanın kara talihini aydınlatmıştır." diye konuştu.

Şimşek, Azerbaycan ve Türkiye'nin iki devlet, bir millet olduğunu belirterek, "Ayrımız, gayrımız yok. Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan." dedi.

Şarkıcı Azerin de konser sırasında "İnşallah böyle konserleri, bayramları Karabağ'da kutlayabiliriz." diye konuştu.

Kıraç da "Başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sonsuza kadar Türkiye, sonsuza kadar Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.