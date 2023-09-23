Ava giderken yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti - Son Dakika

Ava giderken yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti

Ava giderken yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti
Son Güncelleme: 23.09.2023 19:45

Ankara'nın bir baba, ava giderken tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla 10 yaşındaki oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba, dayanamayarak intihar etti. Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Ankara'da oğluyla ava giden baba yanlışlıkla oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba intihar etti.

TÜFEĞİ KONTROL EDERKEN OĞLUNU VURDU

Göksel Dağcıoğlu, 10 yaşındaki oğluyla birlikte Ayaş ilçesi Evci köyü civarlarında ava gitti. Baba Dağcıoğlu, tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla yanında bulunan oğlunu vurdu.

Ava giderken yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti

OĞLUNU KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE İNTİHAR ETTİ

Oğlunu kanlar içinde gören baba dayanamayarak intihar etti. Av arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ava giderken yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ava giderken yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ava giderken yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti - Son Dakika
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