Ankara'da Baba ve Kızı Gölette Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Ankara'da Baba ve Kızı Gölette Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 17.08.2023 15:12

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir gölette meydana gelen olayda, kızını kurtarmak için suya atlayan baba ile kızı hayatını kaybetti. 11 yaşındaki Hira Nur Sarıışık, ailesiyle birlikte gezerken gölete düştü. Baba Yüksel Sarıışık da çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak her ikisi de boğularak yaşamını yitirdi. Talihsiz baba ve kızı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara'da gölete düşen kızını kurtarmak için suya atlayan baba ile kurtarmaya çalıştığı kızı hayatını kaybetti.

Olay, Gölbaşı ilçesinin kırsal bölgelerinde yer alan bir gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybeden 11 yaşındaki Hira Nur Sarıışık, ailesiyle birlikte gezmeye gittiği yerde bulunan gölete düştü. Kızının boğulduğunu göre baba Yüksel Sarıışık (36) da çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı baba ile kızın yaşamını yitirdikleri belirlendi. Talihsiz baba ve kızı, Bala ilçesine bağlı Küçük Davdanlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Çocuğu düşünce onu kurtarmak için suya atlamış"

Olayla ilgili konuşan esnaf Hasan Salim, "Vefat eden arkadaşımız yakın komşumuzdu. Dün akşam saatlerinde çocuğu gölete düşmüş. Kendisi de çocuğunu kurtarmak için suya atlamış. İkisi de boğularak hayatını kaybetmiş. Bugün de defnedileceklermiş. Çok üzüldük. Sevdiğim, değer verdiğim birisiydi. Her gün görüşürdük" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Baba ve Kızı Gölette Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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