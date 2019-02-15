Ankara'da Babasını Öldürdüğü İddia Edilen Genç Kız Tutuklandı
1 saat önce
Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı.
Ankara
'nın Keçiören
ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç kız tutuklandı.
İddiaya göre, Berfin Ö. (16) gece saatlerinde tartıştığı babasına mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Baba İlhami Ö, bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Babası tarafından darbedilen Berfin Ö. ise polis ekipleri eşliğinde Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Hastanedeki müdahalesinin ardından Berfin Ö, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen genç kız, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:27 Kaynak: AA
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