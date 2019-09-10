Son Dakika Haberleri: Ankara'da bağ evinde bıçaklı kavga: 1 ölü
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Ankara'da bağ evinde bıçaklı kavga: 1 ölü

25 dakika önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bağ evinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bağ evinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Taşpınar Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki bir bağ evinde kalan 5 kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine sırtından bıçaklanan Eray Mert, hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mert'in cesedi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheliler F.M, M.D, S.D. ve K.L. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da bağ evinde bıçaklı kavga: 1 ölü

Taşpınar, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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