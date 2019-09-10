Ankara'da bağ evinde bıçaklı kavga: 1 ölü
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ANKARA'nın Çubuk ilçesinde bağ evinde 5 kişi arasında çıkan kavgada Eray Mert (26) bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:31 Kaynak: DHA
ANKARA'nın Çubuk
ilçesinde bağ evinde 5 kişi arasında çıkan kavgada Eray Mert (26) bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde Taşpınar
Mahallesi, Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Bağ evinde bir araya gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Eray Mert, bıçaklanarak öldürüldü. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eray Mert'in cesedi, Ankara Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheliler F.M., M.D., S.D. ve K.L. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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