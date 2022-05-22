Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu - Son Dakika
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Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu

22.05.2022 14:18
Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu

ANKARA'da bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için düzenlenen '10'uncu Yeşilay Bisiklet Turu'nda, yaklaşık 200 öğrenci ile amatör ve profesyonel sporcu, Eymir Gölü çevresinde bisiklet sürdü.

ANKARA'da bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için düzenlenen '10'uncu Yeşilay Bisiklet Turu'nda, yaklaşık 200 öğrenci ile amatör ve profesyonel sporcu, Eymir Gölü çevresinde bisiklet sürdü.

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık yaratmak hedefiyle her yıl gerçekleştirdiği bisiklet turunun 10'uncusunu düzenledi. Yurdun pek çok yerinde 11.00 ile 14.00 saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen turun Ankara ayağı, Eymir Gölü çevresinde yapıldı. Tura, öğrencilerin yanı sıra amatör ve profesyonel bisikletçiler yoğun ilgi gösterdi. Turun sonunda düzenlenen çekilişte, Yeşilay tarafından katılımcılara hediyeler verildi. Yeşilay Ankara Şubesi Başkanı Sevilay Aslan, 'Bağımlılığı Bırak, Hayatı Bırakma' projesi çerçevesinde bu yıl 10'uncu bisiklet turunu düzenlediklerini belirterek, "Baharın gelmesi ile birlikte gençlerimizi doğayla buluşturuyoruz. Farkındalık yaratmak adına düzenlediğimiz bu etkinliğe üniversite öğrencilerimizin yanı sıra davetlilerimiz katılıyor. Şu an yaklaşık 150, 200 civarında öğrencimiz bisikletleriyle birlikte Eymir Gölü'nün çevresini turlayacak" dedi.


Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu
Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu
Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu
Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu
Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da bağımlılıkla mücadele için bisiklet turu - Son Dakika


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