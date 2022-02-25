Ankara'da bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da bağırsaklarında 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilen İran uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 18 Şubat'ta Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İran uyruklu B.M. ve M.M.F'yi yakaladı.

Şüpheliler daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Zanlıların bağırsaklarından 103 kapsül halinde 800 gram eroin maddesi ameliyatla çıkarıldı.

Şüpheliler, hastanedeki taburcu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.