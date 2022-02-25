Ankara'da bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı 2 şüpheli yakalandı

25.02.2022 02:53
Ankara'da bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı 2 şüpheli yakalandı

Ankara'da bağırsaklarında 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilen İran uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da bağırsaklarında 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilen İran uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 18 Şubat'ta Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İran uyruklu B.M. ve M.M.F'yi yakaladı.

Şüpheliler daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Zanlıların bağırsaklarından 103 kapsül halinde 800 gram eroin maddesi ameliyatla çıkarıldı.

Şüpheliler, hastanedeki taburcu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ankara, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan İranlı 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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