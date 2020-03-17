Ankara'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı - Son Dakika

Ankara'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı

1 saat önce

Ankara'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktıANKARA'da, son günlerde etkili olan bahar havası, kenti terk etti.

Ankara'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı

ANKARA'da, son günlerde etkili olan bahar havası, kenti terk etti. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili olurken, hava sıcaklığı da eksi 2 dereceye kadar düştü. Başkent, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Son günlerde yaşanan bahar havasının ardından Ankara'da akşam saatlerinde kar yağmaya başladı. Gece yarısı şiddetlenen kar yağışı, Dikmen, Kepekli, Ahlatlıbel, İncek gibi yüksek yerlerde etkili oldu. Kar yağışının yanı sıra kentteki hava sıcaklığı da eksi 2 dereceye kadar düştü. Ankara Büyükeşehir Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ankara'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:02 Kaynak: DHA
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