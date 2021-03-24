Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı - Son Dakika

ANKARA'da, ilkbahar mevsiminde şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı şaşkınlık yarattı. Yoğun kar yağışı ile kent beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Başkent'te iki gündür etkili olan yağışlı hava akşam saatlerine şiddetini arttırdı. Aralıklarla yağan yağmurun ardından kent genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaz örtüyle kaplayan yoğun kar, yollardaki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İlkbahar mevsiminin habercisi cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle, Ankara'da ağaçlar çiçek açarken, mart ayının sonunda lapa lapa kar yağışı şaşkınlık yarattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre; kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.