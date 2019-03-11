Ankara'da bahar müzik, dans ve sanat ile yeşerecek
25 dakika önce
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın düzenlediği 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4-25 Nisan tarihleri arasında sanatseverlere bir kez daha müzikal bir baharı müjdeliyor.
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın düzenlediği 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali
, 4-25 Nisan tarihleri arasında sanatseverlere bir kez daha müzikal bir baharı müjdeliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:15
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