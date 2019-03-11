Son Dakika Haberleri: Ankara'da bahar müzik, dans ve sanat ile yeşerecek

Ankara'da bahar müzik, dans ve sanat ile yeşerecek

25 dakika önce

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın düzenlediği 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4-25 Nisan tarihleri arasında sanatseverlere bir kez daha müzikal bir baharı müjdeliyor.

Ankara'da bahar müzik, dans ve sanat ile yeşerecek, System.String[]
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın düzenlediği 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4-25 Nisan tarihleri arasında sanatseverlere bir kez daha müzikal bir baharı müjdeliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:15 

Müzik Festivali, Ankara, Ekonomi
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