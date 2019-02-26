Ankara'da Balıkesir Rüzgarı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve yine Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Tarım A.Ş. bünyesinde olan Balıkesir Kültür Evi Yöresel Ürünler Merkezi'nin açılışı için önceki gün tören düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM eski başkanlarından Bülent Arınç ve milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Davetlilere, Balıkesir'in en meşhur tatlısı olan höşmerim ve zeytin yaprağı çayı ile incir çayı ikram edildi.

Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in Osmanlı'ya silah zoruyla değil gönüllü olarak katılan bir beylik olduğunu söyledi. Başkan Kafaoğlu, "Osmanlıya katıldığı zaman o güçlü donanmasıyla Osmanlıya güç katmış İstanbul'un ve Rumeli'nin fethinde ciddi görevler üstlenmiş olan karesinin merkezidir. Hep birlikten ve beraberlikten yana olmuş bir memlekettir. Balıkesir daima bayrağına, vatanına, devletine, milletine bağlı mert, yiğit insanların yaşadığı memlekettir. İşte Balıkesir'in bir Kültür Evi'nin, Balıkesir'in bir şubesini Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nin hemen yanında açıyoruz. " dedi.

'HERKES BURADA EV SAHİBİ OLACAK'

Kültür Evi'nde Balıkesir'in kültürünü, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle ürettiği ürünlerinin sergilendiği bir merkez olacağını kaydeden Başkan Kafaoğlu, "Bütün Balıkesirlilerin, bürokratların, siyasilerin ve kendini Balıkesirli hisseden herkesin burası evi olacak. Herkes burada ev sahibi olacak. Toplantı ve misafir ağırlama salonları var. İnşallah buranın hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'TANITIM NOKTASINDA DA İLİMİZE KATKIDA BULUNACAKTIR'

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise, Balıkesir'in her yöresiyle ve insanlarıyla ayrıcalıklı bir yer olduğunu belirtti. Cirit, şunları söyledi: "Öncelikle terörle mücadele de en çok şehit veren illerimizden birisi olması nedeniyle her zaman vatan savunmasında yüreğiyle, cesaretiyle örnek alınan bir memlekettir. Balıkesir eviyle tüm eksiklikler giderilecek. Tanıtım noktasında da ilimize katkıda bulunacaktır. Bu merkezin açılmasında emeği geçen özellikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum."

Açılan kültür evinde kentin en meşhur tatlısı höşmerim, zeytinyağı, peynir, et ürünleri, zeytin yaprağı çayı incir çayı ve diğer ürünleri gibi yapılan araştırmalar neticesinde oluşturan kitaplar yer alıyor.

UZUNKAYA: "BAŞKAN KAFAOĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açılış töreni sonrasında konuşan Emniyet Genel Müdürü ve Balıkesir İl Emniyet Eski Müdürlerinden Celal Uzunkaya ise, Ankara'da böyle bir mekânın açılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken; "Öncelikle eski dostları burada görmekten dolayı çok mutlu oldum. Balıkesir ilk emniyet müdürlüğü yaptığım il. 4 yılı aşkın süre Balıkesir'de Emniyet Müdürlüğü yaptım. Balıkesir'de çok güzel dostluklarımız oluştu. Aradan geçen 12 yıl sonra Balıkesir Kültür Evi'nin açılışında bu dostlarımı tekrardan görmekten dolayı çok mutluyum. Balıkesir ve Balıkesirliler ile irtibatımızı devam ettiriyoruz.Böyle güzel bir evi Ankara'nın merkezinde Hacı Bayram Veli Camii'nin bitişiğinde Ankaralılar'a kazandırmış olmalarından dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

VALİ YAZICI: "ANKARA'DA DA BİR EVİMİZ OLDU"

Açlışı törenine katılan isimler arasında yer alan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ankara'da oluşturulan Balıkesir Kültür Evi ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Büyükşehir Belediyemizin Balıkesir'i temsil etmek adına yöresel ürünlerimizin sergilendiği Balıkesir Kültür Evi'nin açılışını güzel bir katılımla gerçekleştirdik. İnşallah bu merkezde Balıkesirimizin ürünleri satılacak ve zaman zaman Balıkesirmizin kültürünü ifade eden çeşitli toplantılar, kültürel etkinlikler yapılabilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin 10 numaralı ili olan Balıkesir'in Ankara'da güzel bir evi oldu. İnanıyoruz ki, Ankara'daki Balıkesirli hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm Ankaralılar'a Balıkesir'in farklı lezzetlerini sunmuş olacağız."